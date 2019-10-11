В США представят новую боевую машину семейства Stryker

Машина получит 30-мм пушку и необитаемую турель.

Американская компания General Dynamics, как ожидается, представит новый вариант боевой машины семейства Stryker на съезде Ассоциации армии США.

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Как сообщает Defence Blog, производитель покажет версию машины Stryker c 30-мм пушкой, удаленно управляемым вооружением, необитаемой турелью и новыми интегрированными системами управления. Улучшения также коснулись трансмиссии и конструкции корпуса.

Отмечается, что машина создана для европейского театра боевых действий, и восполняет пробел в войсках, который подвергает бойцов неприемлемому риску.

Ранее сообщалось, что разработка новой модернизации бронемашины Stryker ведется по заказу 2-го Кавалерийского полка Армии США в Европе. Машина должна получить новое 30-мм орудие, а также более совершенные системы управления огнем, связи и навигации.

В феврале сообщалось, что в ходе испытания модернизированных версий бронемашин Stryker в Европе американские военные зафиксировали несколько эпизодов взлома их бортовых электронных систем.

Колесные бронемашины Stryker выпускаются в США с 2003 года. В стандартной версии техника вооружена пулеметом калибра 12,7 мм или гранатометами калибра 40 мм. Существует также модификация с орудием калибра 105 мм.