Самый большой самолет в мире может стать носителем гиперзвукового оружия – СМИ

Изначально самолет разрабатывался для запуска различных аппаратов в космос.

Самолет Scaled Composites Stratolaunch Model 351, который на сегодня является самым большим в мире по размаху крыльев, может стать перспективным носителем гиперзвукового оружия.

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Об этом со ссылкой на материал The Drive сообщает Naked Science. Отмечается, что изначально самолет разрабатывался для запуска различных аппаратов в космос. В октябре прошлого года основатель компании Scaled Composites Пол Аллен умер от онкологического заболевания.

Несмотря на это, в апреле этого года самолет поднялся в небо, его испытания были признаны успешными. Затем появились сведения о закрытии проекта и продаже компании неназванному лицу.

Сейчас стало известно, что новым владельцем Stratolaunch стала компания Cerberus Capital Management Стива Фейнберга (Steve Feinberg). Его называют миллиардером, близким к действующему президенту США. Фейнберг находится у руля Президентского консультативного совета по внешней разведке. Цена сделки неизвестна.

При этом, руководство Stratolaunch недавно заявило о фактической переориентации своего проекта – теперь самолет рассматривается как платформа для испытаний новых высокоскоростных систем.

Журналисты практически напрямую связывает все это с разработкой гиперзвукового оружия в США. В качестве носителя гиперзвуковых комплексов сегодня нередко выступает стратегический бомбардировщик B-52, первый полет которого состоялся еще в 1952 году.

Новый самолет может дать военным новые возможности и подстраховать их от вероятных рисков.

Напомним, компании Lockheed Martin выдали контракт на сумму 989 миллионов долларов на создание гиперзвукового оружия Air-Launched Rapid Response Weapon, или ARRW, для Военно-воздушных сил США.

Предполагается, что комплекс будет развивать скорость на уровне или выше 5 Махов, что поможет эффективно преодолеть противовоздушную оборону противника. Согласно планам, США хотят получить новое гиперзвуковое оружие уже в 2021 году, достижение начальной оперативной боеготовности запланировано к 2022 финансовому году.

Ранее ВВС США провели первые летные испытания гиперзвукового оружия ARRW на самолете B-52 Stratofortress в июне. Тогда специалисты впервые увидели внешний вид перспективного комплекса.