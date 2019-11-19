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Украина и Чехия расширяют военно-техническое сотрудничество

14:53, 19 ноября 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил во время совместной с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем пресс-конференции в Киеве.

«Мы договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах», - заявил он.

Зеленский поблагодарил правительство Чехии за снятие всех барьеров в торговле с Украиной продукцией оборонно-промышленного комплекса.

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Теги: #Украина#Чехия