Боевые возможности катеров класса Island повысят путем довооружения

На судах хотят установить крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм, автоматические пушки и радиотехническое вооружение.

Боевые возможности патрульных катеров класса Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», которые США передали Украине, вырастут за счет довооружения.

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Об этом заявил начальник управления кораблестроения командования Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины капитан 1-го ранга Василий Радчук, сообщили в Управлении коммуникаций и печати Министерства обороны.

«До конца текущего года на катерах будет установлен крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм. В следующем мы оснастим их автоматическими пушками с дистанционным управлением и комплексами радиотехнического вооружения», - уточнил он.

По словам Радчука, рассматриваются три возможных варианта дооснащения катеров. «Прежде всего, мы должны изучить возможности самых катеров во время выполнения задач в море, посмотреть на работу энергетических установок и т.д.», - добавил он.

В Минобороны отметили, что патрульные катера «Старобільск» и «Слов‘янськ» будут привлекать к выполнению следующих задач: защита судоходства, защита портов и морских коммуникаций, патрулирование в пределах исключительной морской экономической зоны, обеспечение развертывания сил (войск), усиление охраны морских участков государственной границы, прикрытие конвоев во время обеспечения перевозки грузов в море.

Кроме того, добавляют в ведомстве, способности этих катеров позволят привлекать их к операциям по борьбе с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанде в акватории Черноморско-Азовского бассейна, участию в поисково-спасательных операциях по оказанию помощи аварийным объектам. Благодаря мореходным возможностям катера можно будет применять как в Черном и Азовском морях, так и в Средиземном.

Кроме того, отмечается, что поисково-спасательное судно «Олександр Охрименко» будет привлекаться к поисково-спасательному и противоминному обеспечению, обеспечению проведения водолазных, гидрографических, научно-исследовательских работ. «Судно способно размещать на своем борту аварийно-спасательную группу с соответствующим аварийно-спасательным и водолазным оборудованием для проведения работ на аварийных объектах. Также в функциональные возможности судна входит организация работ по подъему затонувших объектов, транспортировке грузов, противопожарное обеспечение, проведение работ по ликвидации последствий загрязнения водной поверхности и выполнение работ по сварке и резке под водой и т.д.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, в Одессе патрульные катера класса Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск», которые США передали Украине в качестве военной помощи, а также поисково-спасательное судно «Александр Охрименко» были приняты в состав ВМС ВСУ.

Официальная передача кораблей Береговой охраны США ВМС ВС Украины состоялась 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США). После передачи патрульные катера получили бортовые номера - «Славянск» (P190) и «Старобельск» (P191). 21 октября 2019 года патрульные катера были доставлены в Одессу.