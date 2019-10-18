Армия США нашла замену карабину M4

General Dynamics показала разные варианты оружия: один из них призван сменить M4, а другой - ручной пулемет M249 SAW.

Военные США могут вооружиться перспективной винтовкой RM277, использующей мощные 6,8-миллиметровые патроны.

Об этом сообщает The Drive, передает Naked Science.

Американская корпорация General Dynamics сообщила о своем участии в конкурсе Next Generation Squad Weapons (NGSW), подтвердив слухи о том, что ее винтовка будет использовать концепцию булл-пап.

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Речь идет о схеме компоновки механизмов винтовок и автоматов, при котором спусковой крючок вынесен вперед и находится перед магазином и ударным механизмом. Благодаря такому подходу можно существенно сократить общую длину оружия без изменения длины ствола и потерь в кучности и точности стрельбы, а также эффективной дальности.

General Dynamics показала разные варианты оружия: один из них призван сменить M4, а другой - ручной пулемет M249 SAW. Обе версии используют 6,8-миллиметровые патроны с полимерным корпусом.

На сегодня технические аспекты оружейного комплекса не раскрыты. Сверху на RM277 интегрирована длинная крепежная планка Picatinny Rail, дополненная боковыми слотами M-Lok. Сбоку имеется складной механический прицел из смещенных в бок целика и мушки.

Новый комплекс должен эффективно пробивать новейшие российские и китайские бронежилеты.

Напомним, M4 - автоматический карабин, созданный в США на основе винтовки М16А2 и изначально предназначенный для вооружения экипажей боевых машин и расчетов вооружения.