Два катера типа Island направляются в Одессу

Прибытие ожидается в 20-х числах октября.

Два патрульных катера Военно-морских Сил ВСУ "Славянск" и "Старобельск" типа Island уже направляются в Одессу.

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Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.

В первой половине октября они были погружены на сухогруз в Балтиморе, который сейчас доставляет их в Одессу. Прибытие ожидается в 20-х числах октября, то есть на следующей неделе они будут в Украине.

Доставка в такой способ является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузии и Пакистана.

Накануне украинские экипажи патрульных катеров “Славянск” и “Старобельск” завершили 10-недельную подготовку в Соединенных Штатах.