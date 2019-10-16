Два катера типа Island направляются в Одессу
16:19, 16 октября 2019Оружие
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Прибытие ожидается в 20-х числах октября.
Скоро катера будут в Украине / twitter.com/armyinformcomua
Два патрульных катера Военно-морских Сил ВСУ "Славянск" и "Старобельск" типа Island уже направляются в Одессу.
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Об этом сообщает "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.
В первой половине октября они были погружены на сухогруз в Балтиморе, который сейчас доставляет их в Одессу. Прибытие ожидается в 20-х числах октября, то есть на следующей неделе они будут в Украине.
Доставка в такой способ является наиболее экономически целесообразной и практикуется не впервые. Аналогичным способом были доставлены катера типа Island в Грузии и Пакистана.
Накануне украинские экипажи патрульных катеров “Славянск” и “Старобельск” завершили 10-недельную подготовку в Соединенных Штатах.
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