В США завершил испытания украинский катер "Славянск"

Прибытие "Славянска" в Украину ожидается осенью этого года.

В бухте Арундле (штат Мэриленд, США) завершил заводские, швартовые и ходовые испытания украинский катер «Славянск» (бортовой номер P-191).

Об этом сообщает информагентство Минобороны Украины "АрміяINFORM".

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Во время ходовых испытаний на борту P-191 присутствовали и украинские экипажи катеров типа «Айленд», которые сейчас проходят десятинедельный курс подготовки на базе Морского института технологий и аспирантуры (MITAGS) город Линтикум.

Для украинских экипажей это было первое знакомство с катерами непосредственно в море. Они имели возможность наблюдать за особенностями организации швартовых работ, проведением маневренных и скоростных испытаний «Айлендів».

«Также украинские моряки убедились в эффективности нового установленного оборудования и стабильной работе основных систем», - говорится в сообщении.

Патрульный катер «Славянск» является в настоящее время основной платформой для подготовки украинских военных моряков с двух экипажей, пока катер «Старобельск» (Г-190) не завершит дооборудование и не пройдет ходовые испытания.

Прибытие «Старобельска» и «Славянска» в Украину ожидается осенью этого года.

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время торжеств по случаю Дня ВМС Украины показали два новых десантно-штурмовых катера проекта 58503 («Кентавр»).