В Одессу для испытаний прибыл новый малый артиллерийский бронированный катер (фото)

Согласно плану испытаний, во время выходов особое внимание будет уделяться бесперебойной работе всех систем катера.

Седьмой малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу для испытаний, после чего он войдет в состав ВМС Украины.

Вскоре катер протестуют в акватории Черного моря у берегов Одесской области, передает АрмияInform.

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В ходе испытаний будут проверять мореходные качества катера во время работы в штормовую погоду, скорость его хода, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации.

Одна из особенностей этого катера, как и предыдущих МБАК, которые уже вошли в боевой состав флота, - низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

Во время испытаний в море также проверят возможности кормовых и носовых боевых модулей. Экипаж выполнит боевые упражнения стрельб по морским и береговым целям.

Ранее в акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава вВоенно-морских сил Вооруженных сил Украины.