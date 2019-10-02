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В Одессу для испытаний прибыл новый малый артиллерийский бронированный катер (фото)

18:00, 02 октября 2019
Оружие
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Катер прибыл в Одессу / armyinform.com.ua

Вскоре катер протестуют в акватории Черного моря у берегов Одесской области, передает АрмияInform.

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В ходе испытаний будут проверять мореходные качества катера во время работы в штормовую погоду, скорость его хода, маневренные характеристики, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. 

Одна из особенностей этого катера, как и предыдущих МБАК, которые уже вошли в боевой состав флота, - низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

Во время испытаний в море также проверят возможности кормовых и носовых боевых модулей. Экипаж выполнит боевые упражнения стрельб по морским и береговым целям.

Ранее в акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава вВоенно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Теги: #Одесса#катер#ВМС Украины