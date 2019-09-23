Появились фото и видео рухнувших российских БМД

Инцидент произошел 20 сентября, Минобороны РФ утверждает, что экипажей внутри машин не было.

В сети появились фотографии с разбившимися под Оренбургом во время десантирования боевые машины десанта (БМД).

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Снимки опубликованы в запрещенном в Украине сообществе во ВКонтакте. Как можно увидеть на кадрах, одна из машин разбилась практически полностью, вторая сильно пострадала.

Утверждается, что жертв и пострадавших нет, экипажей внутри машин ВДВ не было. Причиной инцидента назвали отказ парашютных систем.

Ранее сообщалось, что две боевые машины десанта (БМД) разбились 20 сентября в Оренбургской области во время учений "Центр-2019" в ходе десантирования из самолетов Ил-76.