Business Insider: Россия хвасталась тремя видами нового оружия, которые оказались просто металлолом

Москва делала громкие заявления о боевых роботах и ракетах с ядерными двигателями, которые на самом деле ни на что не способны.

Несмотря на слабость экономики и бюджетный дефицит, России удается сохранять за собой место на острие американской дискуссии, когда речь идет о внешних военных угрозах. И, конечно же, это не случайно. Москва стала поставщиком смертельного оружия для стран, которым США никогда ничего не продали бы. Кроме того, она постоянно хвастается своими передовыми разработками в СМИ.

В отличие от инфраструктуры свободной прессы в США, российские издания почти полностью принадлежат государству. Это означает, что телеканалы и газеты никогда не критикуют российскую внутреннюю или внешнюю политику. Но важно то, что такой же подход Россия применяет к иностранной прессе, пишет Business Insider. Российские новостные телеканалы по всему миру используются для того, чтобы сформировать впечатление о российском оружии.

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Истории, которые показывают государственные СМИ, затем распространяются среди изданий с хорошей репутацией. Эти издания хорошо знают, что их аудитории любят смотреть видео российских боевых роботов, которые штурмуют грязный полигон.

Однако, многие «передовые» образцы оружия России, попавшие в заголовки американских СМИ за прошлый год, оказались хоть и грозным, но мыльным пузырем. Издание перечисляет три вида российского нерабочего вооружения, которым хвасталась Москва.

Первый из них — наземный боевой беспилотник «Уран-9». Россия хвасталась, что он якобы был применен на войне в Сирии, где российские войска поддерживают режим Башара Асада. Новости об «успехе» аппарата разлетелись по всему миру. «Уран-9» даже участвовал в параде на 9 мая в прошлом году. Российские СМИ писали, что автономный боевой аппарат вооружен 30-миллиметровой пушкой 2А72, а также пулеметом с калибром 7,62 миллиметра, четырьмя противотанковыми ракетами и шестью термобарическими ракетными пусковыми установками.

Все это оказывало сильное впечатление до июня, когда российские чиновники на конференции по вопросам обороны наконец признали, что несмотря на видео с войны в Сирии беспилотный танк России на самом деле даже не работает. Вскоре после этого все разговоры об «Уране-9» и российские планы построить армию терминаторов исчезли.

Второй в списке — российский активный камуфляж в стиле «Хищника». Компания «РОСТЭК» в прошлом году заявила, что ее новый «управляемый с помощью электричества материал» может мгновенно изменять свой цвет в зависимости от среды вокруг. И это, мол, обеспечит солдатам или даже бронетехнике наиболее продвинутый и эффективный камуфляж в истории. Конечно же, эти заявления тоже попали в новости по всему миру. Представители «РОСТЭК» и российские чиновники обещали, что скоро покажут, на что способна технология.

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Конечно же, никакой демонстрации так и не произошло. На всех опубликованных «РОСТЭК» фото видно только манекена в чем-то вроде шлема мотоциклиста и хоккейной защите.

Третье невероятное и ни на что не способное оружие России — это ракеты Владимира Путина с ядерными двигателями, которые стали национальным позором. Во время речи в марте российский президент заговорил о ряде оборонных программ. Но с особым восторгом он рассказывал о новых ракетах 9М730 «Буревесник». Все верно, эти ракеты якобы должны были летать на ядерных двигателях.

Сама концепция может и оправдана. Ядерная энергия позволяет преодолевать большие расстояния с помощью небольшого количества топлива. Сам Путин утверждал, что новое российское оружие вообще не будет иметь ограничений в радиусе действия. Опять же, хоть эти восхваления попали в заголовки СМИ, на самом деле российские ракеты оказались мыльным пузырем. Россия проводила различные испытания «Буревесника» с ноября 2017 до февраля 2018. Но ядерный двигатель не срабатывал каждый раз.

Согласно оценкам США, пока «неограниченная в дальности полета» ракета преодолела лишь 35 километров. Во время последнего запуска ракету потеряли где-то в Баренцевом море. Когда о «Буревеснике» в последний раз вспоминали СМИ, говорилось о том, что моряки до сих пор ее ищут где-то в водах.