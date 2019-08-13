В США испытали новейший гиперзвуковой двигатель

На основе испытанной установки планируется создавать двигатели для гиперзвуковых летательных аппаратов.

Исследовательская лаборатория ВВС США провела стендовые испытания гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД).

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на сообщение лаборатории. На основе испытанной установки планируется создавать новые двигатели для гиперзвуковых летательных аппаратов.

Новый ГПВРД разработала американская компания Northrop Grumman по заказу ВВС США. Его испытания проводились на протяжении 9 месяцев. Силовая установка смогла развить тягу в 80 килоньютонов, что стало рекордом за всю историю американских разработок гиперзвуковых прямоточных двигателей.

Отмечается, что такие двигатели способны работать при скорости полета не менее 4-5 чисел Маха, а верхний предел скорости гиперзвукового двигателя составляет около 24 чисел Маха.

В марте сообщалось, что Агентство перспективных оборонных разработок Минобороны США (DARPA) заключило с американской корпорацией Raytheon контракт на разработку тактического гиперзвукового планера.

В настоящее время разработкой гиперзвукового оружия, помимо США, официально занимаются Россия, Китай и Франция. Первой о разработке и скором принятии на вооружение подобной системы в 2018 году заявила Россия. Утверждается, что аппарат, разработанный в рамках проекта «Авангард», сможет поражать цели на скорости более 20 чисел Маха. Принять его на вооружение якобы планируют до конца 2019 года.