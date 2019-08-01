В тропической тьме: украинские военные пилоты в Конго отработали ночные полеты (фото)

Летный состав 18-го отдельного вертолетного отряда выполнил 24 польота с общим налетом около 5 часов. Летные экипажи получили высокую оценку.

Летчики украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической республике Конго провели тренировочные полеты, во время которых усовершенствовали навыки пилотирования ночью.

Читайте такжеУкраина впервые направила миротворцев в мали

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Летный состав 18-го отдельного вертолетного отряда выполнил 24 полета с общим налетом около 5 часов. Летные экипажи получили высокую оценку. Так же оценили и действия инженерно-технического состава, который обеспечил качественную подготовку и эксплуатацию боевой техники и вооружения.

"Согласно плану боевой подготовки, экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 усовершенствовали летное мастерство в технике пилотирования, навигации и боевого применения ночью. Такие маневры являются одними из самых сложных видов летной подготовки", - пояснил представитель Объединенного оперативного штаба ВСУ полковник Леонид Гузло.

Напомним, в конце января подразделения украинских миротворцев в Демократической Республике Конго приняли участие в специальной операции "Скорпион" по уничтожению оплотов боевиков незаконного вооруженного формирования ADF.

Ранее украинский национальный контингент единственный среди авиационных подразделений Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго смог выполнить доставку грузов на площадки вблизи высокогорных поселков Кахолохоло, Митамба и Китога.

Также сообщалось, что в Демократической Республике Конго военнослужащих 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации были награждены медалями ООН “За службу миру”.