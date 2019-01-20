В Мали в результате нападения погибли по меньшей мере 8 миротворцев ООН

Согласно предварительным данным, нападение на блокпост миротворцев осуществили боевики-исламисты.

На севере Мали в результате нападения на блокпост миротворцев ООН погибли по меньшей мере восемь «голубых касок» из Чада.

По сообщению миротворческой миссии Minusma, солдатам пришлось столкнуться с масштабным нападением, за которым, вероятно, стоят боевики-исламисты, пишет Deutsche Welle.

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Миротворцы ответным огнем уничтожили многих нападающих, однако их точное количество не указывается.

С 2013 года в Мали погибли более 100 миротворцев ООН. В миротворческой миссии в африканской стране принимают участие более 13 тысяч солдат.

Напомним, что в 2012 году исламистские группировки взяли под свой контроль север Мали. Французские войска в 2013 году выбили исламистов из занятых ими регионов. Но, несмотря на присутствие миротворческой миссии ООН, ситуация в стране остается нестабильной.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины подписал указ №6/2019 от 9 января о направлении национального персонала для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали.