Нужен ли Украине Закон об оружии

Украина – единственная страна в Европе, где отсутствует закон, который регулирует оборот и применение огнестрельного оружия.Нужен ли нам этот закон?

Важно не путать – речь идет не о «раздаче» оружия гражданам или его «легализации». Мы говорим о том, что необходимо установить правила, внедрить порядок приобретения и использования оружия населением.

Сейчас в нашей стране любой гражданин, достигший возраста 25 лет, не имеющий проблем со здоровьем и законом, может себе приобрести оружие

Не нужно пугать и одурманивать украинцев историями о том, что начнутся «массовые бойни». Ведь уже сейчас в нашей стране любой гражданин, достигший возраста 25 лет, не имеющий проблем со здоровьем и законом, может себе приобрести оружие. Какое? Достаточно посетить веб-сайт любого из оружейных магазинов: перечню продаваемого гражданского оружия может позавидовать любая армия мира. К примеру, можно даже приобрести винтовку, которая должна была стать заменой знаменитой М-16 (АR-15), но которую армия США не приобрела по причине дороговизны (Bushmaster ACR). Все эти образцы оружия в Украине считаются «охотничьими карабинами».

Законопроекты о гражданском оружии, которые Верховная Рада уже пять лет не может включить даже в повестку дня, это возможность законопослушным, здоровым украинцам получить защиту в тот момент, когда она им необходима, это возможность защитить свою жизнь и жизнь своих близких, когда полиция не может этого сделать.

Вышеуказанные законопроекты не «упрощают» доступ к оружию, они четко прописывают процедуру его получения: прохождение медицинского осмотра, прохождение курсов о безопасном обращении с оружием, страхование ответственности владельца оружия. И ношения: нельзя будет расхаживать с оружием, выставляя его на всеобщее обозрение, поскольку законопроекты предлагают дать возможность гражданам приобретать и скрыто носить с собой оружие, по примеру некоторых штатов Америки, так называемое «concealedcarry».

Идеальным был бы вариант внесения изменений в Конституцию Украины, которые бы предусматривали право граждан на защиту своей жизни с помощью оружия, по примеру 2-ой поправки в Конституции США. Но даже принятие Закона об оружии, уже бы свидетельствовало о правильном векторе движения нашей страны.

Только законопослушные граждане не имеют права приобрести себе короткоствольное нарезное оружие для собственной защиты

Законопроекты предлагают предоставить право гражданам на приобретение короткоствольного нарезного оружия (пистолеты, револьверы). И это, пожалуй, главная «страшилка» любого депутата или эксперта, которой они одурманивают население. При том, что большинство парламентариев сами являются владельцами наградных пистолетов и револьверов, а некоторые даже успешно применяют свое наградное оружие, естественно, без какой-либо ответственности за свои действия.

Ситуация правового вакуума, когда закон отсутствует, а оружие в стране присутствует, явно устраивает парламентариев, которые не хотят уравнять свои шансы с простыми гражданами в вопросах защиты. Это выглядит так, будто депутаты не хотят стать равными со своими избирателями, а хотят оставаться вооруженными «феодалами», управляющими безоружной толпой.

Другими словами, только законопослушные граждане не имеют права приобрести себе короткоствольное нарезное оружие для собственной защиты. Ведь у множества депутатов оно уже есть (наградное). Как есть оно и у преступников (незаконно полученное). Не странное ли это совпадение?

Если кого-либо устраивает такое положение вещей, продолжайте и дальше верить в сказки о превращении Украины в «Дикий Запад» и страшилки о том, что украинцы «напьются и перестреляют друг друга». Это все не изменит того факта, что закон об оружии нужен Украине «на вчера».

Александр Камша, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»