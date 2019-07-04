В СНБО придумали, кто будет реформировать "Укроборонпром"

Координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК.

Для реформирования «Укроборонпрома» создадут координационный центр по проведению реформ оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом секретарь СНБО заявил в ходе межведомственного совещания по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

Читайте такжеВ Укроборонпроме посетовали, что недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что будет создан Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование государственного концерна «Укроборонпром», - говорится в сообщении.

По словам Данилюка, координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения возможности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Участники совещания приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном и внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК, создании действующего механизма общественного контроля. Заседания группы будут проходить на регулярной основе.