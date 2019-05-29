Производство бронетехники в Украине оказалось под угрозой срыва

Отмечается, что недопуск в производство европейской бронестали приведет к критическим проблемам и на других заводах.

На ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановлена работа цеха по производству корпусов БТР-4.

Такое решение было принято, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимает БТР-4 в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить в эксплуатацию в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в результате позиции военной приемки Минобороны и из-за действующих архаичных норм стандартизации приостановлена специально созданная производственная линия на житомирском заводе.

"Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов", - отметили в "Укроборонпроме".

"Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронесталь, из которой производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признана непригодной для украинской бронетехники. "Укроборонпром" подчеркивает, что недопущение в производство европейской бронестали повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также – в частных компаниях", - добавили в ГП.

Ранее сообщалось, что в Украине создали "БТР будущего" с дронами и цифровой связью.