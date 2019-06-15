В Мариуполе открыли Центр разминирования ГСЧС

Президент Владимир Зеленский отметил, что перед саперами стоит большая ответственность - очистить от вражеских мин каждый метр освобожденной украинской земли.

В Мариуполе с участием президента Владимира Зеленского открыли Центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для комплексных задач на море и суше по пиротехническим работам и подводному разминированию.

Церемонию открытия центра транслировала пресс-служба МВД Украины в Facebook.

Читайте такжеВ ОБСЕ заявили, что гуманитарная ситуация на Донбассе не улучшается

«Я хочу вас поздравить с открытием этого действующего, мощного, абсолютно нового центра ... Сейчас у нас война, и все мы хотим, чтобы эта война закончилась», - отметил Зеленский.

Он поздравил спасателей и заявил, что перед ними стоит большая ответственность - очистить от вражеских мин каждый метр освобожденной украинской земли.

«После войны, когда мы обязательно вернем наши территории в состав нашей Украины - они наши, у нас Украина единая – на вас будет возложена очень серьезная ответственность, потому что наша война по поводу разминирования будет продолжаться», - добавил он.

Он призвал саперов беречь себя.

«Тысячи (заминированных - УНИАН) гектаров, которые ждут вас, - это большое бремя и большая ответственность. Желаю вам успеха, берегите себя», - подчеркнул Зеленский.

Президент заметил, что «всегда говорят: хотим чистого неба, но я вам желаю не только чистого синего неба, я вам желаю безопасной нашей земли».

По информации Департамента коммуникации МВД, в настоящее время боевое дежурство в центре несут 47 спасателей-пиротехников. Центр обеспечен всем необходимым современным оборудованием.