National Interest: Армия США начнет испытывать гиперзвуковое оружие в следующем году

Ожидается, что американские ракеты будут в пять раз быстрее, чем звук.

Сухопутные войска США объявили о плане в 2020 году начать испытания гиперзвукового оружия. Вероятнее всего, оно будет выполнено в форме крылатых ракет.

Во всяком случае, Китай и Россия будут пристально следить за этим, пишет National Interest. Согласно сообщениям американских военных, гиперзвуковые ракеты будут в пять раз превышать скорость звука. Ими будут стрелять из пусковой установки на базе 10-метрового транспортера.

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Как заявил генерал Нил Таргуд из отдела быстрого реагирования и критических технологий Сухопутных войск США, причина для начала испытаний заключается в необходимости подготовить солдат к использованию новейшего гиперзвукового оружия.

"Нам нужно передать это оборудование в руки солдат, чтобы они учились", - пояснил он.

Также сообщается, что гиперзвуковые ракеты будут использовать Военно-воздушные силы и Военно-морской флот США.