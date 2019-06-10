ВСУ приняли на вооружение радиогидроакустическую систему «Ятрань»

Сейчас систему готовят к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках гособоронзаказа.

Вооруженные Силы Украины приняли на вооружение радиогидроакустическую систему «Ятрань», предназначенную для обнаружения вражеских кораблей и подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром», соответствующий приказ подписал министр обороны Степан Полторак на основании положительных результатов государственных испытаний.

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«В целом система построена таким образом, что объединяет информацию из многих гидроакустических буев, которые работают в пассивном режиме и совершенно незаметны для противника. Это позволяет полностью контролировать перемещения вражеских кораблей и подводных лодок и передавать координаты целей для уничтожения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одной особенностью гидроакустических буев «Ятрань» является то, что они могут сбрасываться с вертолетов. Это позволяет за минимальное время создать сеть из сенсоров, которые полностью охватывают большую акваторию, после чего можно увидеть полную картину расположения и перемещения всех кораблей противника.

По информации пресс-службы, система "Ятрань" использовалась во время проведения нескольких международных учений «Си Бриз» в условиях, максимально приближенных к боевым.

Сейчас специалисты госпредприятия «Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов», разрабатывавшего систему, готовят «Ятрань» к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июле прошлого года Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов успешно завершил заводские испытания радиогидроакустической системы «Ятрань».