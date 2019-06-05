Посол Британии заявила о продолжении помощи ВСУ

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявляет, что Великобритания продолжит предоставлять помощь в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом британский дипломат написала в Twitter.

"Отличная первая встреча с новоназначенным начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Русланом Хомчаком. Соединенное Королевство продолжит подготовку Вооруженных сил Украины и оказывать поддержку реформе в сфере обороны", - заявила Гоф.

Она добавила, что между Британией и Украиной сохраняется тесное партнерство и сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, ранее в Великобритании заявляли, что расширят подготовку украинских военнослужащих в рамках операции Orbital с присоединением личного состава Военно-морских и Воздушных сил Украины. Также Великобритания создала должность военно-морского атташе для содействия повышению оборонного потенциала ВМС Украины.