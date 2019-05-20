США передали украинским военным радары для уничтожения вражеской артиллерии – Минобороны

С 2014 года американские партнеры передали Украине 13 современных контрбатарейных радаров.

США передали Вооруженным силам Украины два современных контрбатарейных радара класса AN/TPQ-36.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, церемония передачи состоялась сегодня в поселке Дивички Киевской области.

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От американской стороны сертификаты на владение самыми современными средствами контрбатарейной борьбы заместителю начальника Генерального штаба ВС Украины, генерал-лейтенанту Радиону Тимошенко вручил подполковник армии США Тод Гоф.

Гоф подчеркнул, что передача современного вооружения украинским военным - это стремление правительства и народа США помогать Украине защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Сейчас такие радары уже защищают территорию Украины на востоке.

«Технологии этих радаров придадут воинам украинской армии уверенность в случае опасности и во время вражеских обстрелов с закрытых позиций. Данные образцы помогут украинским защитникам уверенно реагировать на средства огневого поражения противника и обеспечат точность поражения целей противника», - подчеркнул офицер армии США.

Он также отметил, что эти контрбатарейная станции - часть помощи всфере безопасности США, стоимость которой составляет более 1 миллиарда 100 миллионов долларов.

«США будут продолжать помогать Украине, ведь мы привержены делу защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны. Кроме того, мы поможем Украине развивать ее оборонительные институты», - добавил Гоф.

В целом, начиная с 2014 года, американские партнеры передали в подразделения ВСУ 13 современных контрбатарейных радаров.

*** Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружении армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.