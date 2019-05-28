Волкер: США открыты для продажи Украине военной техники
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США продолжат изучать потребности Украины для предоставления помощи в сфере обороны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.
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В частности, его попросили прокомментировать предложение Сената США увеличить объем финансовой помощи Украине на 2020 год до 300 млн долларов и уточнить названия вооружения, которые в США намерены предоставить Украине в следующем году.
"К сожалению, я не знаю названия конкретных систем. Я знаю, что процесс касается того, что Конгресс выделяет финансирование, а Пентагон проводит переговоры с украинским руководством в сфере обороны. Они говорят о том, какими именно являются потребности, как они должны быть удовлетворены и какие системы являются лучшими для этого", - сказал Волкер.
При этом он подчеркнул, что Украина, как и любая страна в мире, имеет право на самозащиту, что закреплено в Уставе ООН.
Также Волкер напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа отменила решение администрации предыдущего президента Барака Обамы не помогать Украине в плане развития ее летального оборонного потенциала.
"Соединенные Штаты подготовились сотрудничать с Украиной так же, как мы делаем это со странами во всем мире в поддержке ее законных потребностей в сфере обороны", - сказал Волкер.
В этой связи он напомнил, что США оказывают Украине финансовую помощь, одобренную Конгрессом, которая позволила обеспечить получение Украиной противотанковых и противоснайперских систем. "Мы будем проводить консультации с Украиной относительно того, какие у нее законные потребности. Мы будем изучать, какие возможности мы можем предоставить. Мы также открыты для зарубежных продаж, то есть, чтобы Украина покупала военную технику в США", - заявил Волкер.
Он отметил, что это является нормальным развитием отношений между странами, поскольку Украина развивает свои собственные оборонные возможности. "И в случае Украины, это особенно важно, поскольку она ежедневно находится под угрозой нападения, и поэтому она имеет крайнюю потребность укрепить ее оборонный потенциал, чтобы исключить дальнейшие территориальные потери, удержать линию, и с надеждой создать условия, когда можно провести переговоры об установлении мира", - подчеркнул Волкер.