Волкер: США открыты для продажи Украине военной техники

Спецпредставитель США заявляет, что Соединенные Штаты открыты для продажи военной техники Украине.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что США продолжат изучать потребности Украины для предоставления помощи в сфере обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время видеоконференции для европейских журналистов.

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В частности, его попросили прокомментировать предложение Сената США увеличить объем финансовой помощи Украине на 2020 год до 300 млн долларов и уточнить названия вооружения, которые в США намерены предоставить Украине в следующем году.

"К сожалению, я не знаю названия конкретных систем. Я знаю, что процесс касается того, что Конгресс выделяет финансирование, а Пентагон проводит переговоры с украинским руководством в сфере обороны. Они говорят о том, какими именно являются потребности, как они должны быть удовлетворены и какие системы являются лучшими для этого", - сказал Волкер.

При этом он подчеркнул, что Украина, как и любая страна в мире, имеет право на самозащиту, что закреплено в Уставе ООН.

Также Волкер напомнил, что администрация президента США Дональда Трампа отменила решение администрации предыдущего президента Барака Обамы не помогать Украине в плане развития ее летального оборонного потенциала.

"Соединенные Штаты подготовились сотрудничать с Украиной так же, как мы делаем это со странами во всем мире в поддержке ее законных потребностей в сфере обороны", - сказал Волкер.

В этой связи он напомнил, что США оказывают Украине финансовую помощь, одобренную Конгрессом, которая позволила обеспечить получение Украиной противотанковых и противоснайперских систем. "Мы будем проводить консультации с Украиной относительно того, какие у нее законные потребности. Мы будем изучать, какие возможности мы можем предоставить. Мы также открыты для зарубежных продаж, то есть, чтобы Украина покупала военную технику в США", - заявил Волкер.

Он отметил, что это является нормальным развитием отношений между странами, поскольку Украина развивает свои собственные оборонные возможности. "И в случае Украины, это особенно важно, поскольку она ежедневно находится под угрозой нападения, и поэтому она имеет крайнюю потребность укрепить ее оборонный потенциал, чтобы исключить дальнейшие территориальные потери, удержать линию, и с надеждой создать условия, когда можно провести переговоры об установлении мира", - подчеркнул Волкер.