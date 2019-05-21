Квадроцикл с пулеметом: в Украине создали боевого робота "Ласку"

Благодаря плоской крыше робот может перевозить припасы или раненых.

На робот установили пулемет Калашникова / "Апостроф"

Специалисты украинского оборонно-промышленного комплекса создали боевого робота для огневой поддержки военнослужащих, а также для перевозки припасов и раненых.

Об этом сообщается в материале "Апострофа" - "Терминатор "среди нас: в Украине создали нового боевого робота".

Робот был представлен предприятием "Инфоком ЛТД" на выставке "Лиги оборонных предприятий Украины".

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Конструкцией робот похож на бронированный квадроцикл, а назван был "Беспилотная роботизированная платформа "Ласка 2.0".

Благодаря плоской крыше робот может перевозить припасы или раненых, а для ведения огня его оснастили пулеметом ПКМ калибра 7,62-мм. Создатели позиционируют робота, как средство огневой поддержки взвода, роты или батальона.

"Это многофункциональная платформа - может быть, как боевой, так и транспортной, выполнять функции разведки, защиты периметра, перевозить боеприпасы и раненых", - рассказал представитель компании.

Робот оснащен несколькими аккумуляторами, которые позволяют работать камерам, средствам связи и радарам, а также системам управления. Военнослужащие смогут управлять роботом дистанционно на расстоянии до 2 километров.