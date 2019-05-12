В Stratfor проанализировали оружие, которое Кремль демонстрировал на параде к 9 мая

Несмотря на устаревшую технику и слабую промышленную базу, российская армия все еще представляет угрозу, считают американские аналитики.

Парад к 9 мая предоставляет Москве возможности продемонстрировать свою военную мощь. Исследователи аналитического центра Stratfor проанализировали, какую военную технику выставили россияне во время парада 9 мая.

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Как сообщает “Голос Америки”, в апрельском отчете Stratfor отмечается, что РФ поставила себе цель модернизировать вооруженные силы, но "снижение цен на нефть сократило поступления России, а уменьшение расходов на вооруженные силы пришлось на время, когда российские производители оружия теряют свое конкурентное преимущество в мире".

Утверждается, что российская армия насчитывает почти миллион человек, и, несмотря на устаревшее оснащение и слабую промышленную базу, все еще остается мощной силой.

Так, наиболее современными в российском арсенале являются системы ПВО С-400, скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию. Их наличие и распространение часто вызывает споры на международном уровне.

Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении вооруженных сил РФ с 1979 года. После модернизации, системы служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

Мобильная система "Ярс" РС-24 является улучшенным вариантом "Тополь-М" может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров.

Отмечается, что в ведении войне российские ВС обычно больше полагаются на артиллерию. САУ "Мста-С" является основой подвижного артиллерийского состава России, в то время, как артиллерия на основе шасси Армата еще находится в стадии разработки.

Армата и Т-14 - амбициозные проекты, отмечают эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство. Т-14 считают символом модернизации вооруженных сил России - башня танка была модернизирована, чтобы позволить экипажу быть изолированными в кабине.

В воздухе Россия все еще поддерживает значительные возможности благодаря модернизации Миг-24 и Су-30М. Впрочем, военные силы России пока не смогли начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.

Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производить и ремонтировать Ту-160 и Ту-22, отмечают аналитики.

Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности Ми-24, вспоминают аналитики. Преемник серии Ми-24 - Ми-28, является ответом на американские Апачи АР-64.