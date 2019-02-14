В России запускают в серийное производство новейший танк Т-14 "Армата"

В "Армате" экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле, которая расположена в корпусе танка.

Первая партия из 12 танков Т-14 на базе платформы "Армата" поступит в распоряжение ВС России уже до конца этого года.

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На 9 мая новые Т-14 "Армата" примут участие в военном параде на Красной площади в Москве, после чего начнут распределяться по воинским частям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Российская "Армата" представляет собой универсальную гусеничную платформу, на которой, помимо танков, может быть изготовлен еще ряд боевых машин. Сообщается, что кроме Т-14 российские войска получат еще четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ Т-16, выполненные на базе этой же гусеничной платформы.

По информации российских СМИ, от ранее представленных опытных машин серийные Т-14 отличаются наличием ряда новых узлов и агрегатов. Главное новшество танка - необитаемая башня. В "Армате" экипаж управляет орудием дистанционно, находясь в изолированной бронированной капсуле, которая расположена в корпусе танка. Капсула позволяет сохранить жизнь экипажа, делая танк более живучим на поле боя.

Известно, что на "Армате" стоит новый дизельный двигатель мощностью 1,5 тыс. л.с. Огневую мощь танка обеспечивает 125-мм пушка 2А82. Разработчики заявляют, что она превосходит все существующие танковые орудия в 1,2 раза. Машина также оснащена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме способен уничтожать противотанковые средства.

Все эти качества, по замыслу конструкторов, должны обеспечить новейшему российскому танку преимущество над американским танком Abrams, французским Leclerc и немецким Leopard 2.

В 2015 году при подготовке к параду на Красной площади, один из танков "Армата" заглох. Спустя несколько месяцев после этого события БМП Т-15, созданная на базе платформы "Армата" загорелась во время транспортировки в Нижний Тагил.