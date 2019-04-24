Великобритания раскрыла информацию о ракетах SPEAR для нового истребителя F-35B

Ракеты семейства SPEAR предназначены для уничтожения радиолокационных средств противника.

Британская компания MBDA впервые опубликовала подробности о новых ракетах класса «воздух-земля» SPEAR-EW и SPEAR-Glide.

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Как сообщает «Популярная механика», ракеты семейства SPEAR предназначены для уничтожения радиолокационных средств противника и предполагают размещение во внутренние отсеки малозаметного самолёта.

В Королевских ВВС ракетами планируют вооружить малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой, а также многоцелевой истребитель четвёртого поколения Eurofighter Typhoon.

Ракеты SPEAR разработаны по заказу Министерства обороны Великобритании и будут представлены в двух модификациях: SPEAR-EW и SPEAR-Glide.

Они получат турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney TJ-130, благодаря которым дальность их полёта превысит 140 километров. Масса ракеты составляет 100 килограммов, длина достигает 1,8 метра, диаметр — 18 сантиметров, на корпусе есть два откидных крыла и три хвостовых стабилизатора.

Напомним, в октябре прошлого года истребитель F-35 впервые совершил взлет и посадку на новый британский авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в эксплуатацию в декабре 2017 года.