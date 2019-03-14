США и Польша обсуждают создание постоянной американской военной базы

США выступили с очень серьезным предложением, и на этой неделе уже начали разрабатывать некоторые технические детали.

Замминистра обороны США по международной политике Джон Руд провел переговоры в Варшаве о постоянном размещении американских солдат в Польше.

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Об этом сообщил портал Defense One со ссылкой на и. о. его помощника Кэтрин Уилбаргер, передает kommersant. По ее словам, соглашение может быть подписано только через полгода или год.

«Мы выступили с очень серьезным предложением, и на этой неделе мы уже разрабатываем некоторые технические детали. Надеемся после встречи получить прочную основу для дальнейшей работы», - сказала она в комитете Палаты представителей США по вооруженным силам. Она добавила, что если Польша примет предложение Руда, то Госдепартамент возьмет на себя ответственность по подготовке соглашения. Уилбаргер не раскрыла деталей предложения, сделанного Польше.

17 сентября 2018 года президент США Дональд Трамп провел переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи они решили расширить сотрудничество в сфере обороны и разведки и сообщили о возможном размещении в Польше американской военной базы.