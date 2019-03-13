В России запатентовали беспилотный "летающий Калашников" (фото)

Стрелковый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», который в свою очередь разработан на основе конструкции ручного пулемета Калашникова.

В реестре Федеральной службы по интеллектуальной собственности во вторник, 12 марта, появились сведения о патенте на промышленный образец беспилотного летательного аппарата-перехватчика со стрелковым комплексом на базе Калашникова.

Об этом сообщил в livejournal блогер dambiev.

Беспилотник массой 23 килограмма разрабатывается АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". О его создании стало известно еще в 2017 году, однако только сейчас появились рисунки будущего беспилотника, а также подробности стрелкового комплекса.

Комплекс 12 калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов реализован на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот», который в свою очередь разработан на основе конструкции ручного пулемета Калашникова.

Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса.

Управление БПЛА осуществляется оператором через визор: на аппарате установлены бортовые телевизионные системы обнаружения, наведения и прицеливания.

Как сообщал УНИАН, турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 уже поступили в Украину, начинаются их испытания.