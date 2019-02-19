"Укроборонпром" впервые представил БТР, созданный совместно с компанией из ОАЭ (фото, видео)

В дальнейшем планируется наладить производство бронетранспортера и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.

Государственный концерн «Укроборонпром» впервые представил бронетранспортер «Al-Wahash» с боевым модулем БМ-3М «Штурм», который является результатом сотрудничества компаний госконцерна и компании Calidus LLC (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает пресс-служба «Укроборонпрома», произошло это на международной выставке IDEX-2019, которая проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.

«Этот боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производится ГП «Киевский бронетанковый завод» и успешно прошел жесткие испытания боевыми действиями на Востоке Украины. Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М «Штурм» обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения «Барьер», - сказано в сообщении.

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Согласно сообщению, боевой модуль обеспечивает «Al-Wahash» мощным арсеналом вооружения для уничтожения противника на дистанции до 5 км в любых погодных условиях и в любое время суток.

В госконцерне отметили, что 18 февраля Calidus LLC и государственная компания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», подписали меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Среди прочего планируется совместное производство БТР «Al-Wahash» с боевым модулем «Штурм» и его продвижение на рынке ОАЭ и других стран.

Справка УНИАН. Выставка IDEX проводится раз в два года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC), который расположен в центре Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Мероприятие проходит под патронатом президента ОАЭ и верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ и при полной поддержке Вооруженных сил страны.