Украина рассчитывает на поставки из США всех видов вооружения
Президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает на поставки из США всех видов вооружения и продолжение сотрудничества в оборонной сфере.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом.
Порошенко заявил, что провел очень «тщательную» встречу с вице-президентом США.
По словам главы украинского государства, Пенс в начале переговоров отметил, что Украина является надежным стратегическим партнером США.
«Мы твердо рассчитываем на сотрудничество, в том числе в оборонной сфере, в том числе и по поставкам Украине всех типов вооружения после того, как мы приняли соответствующий закон, который позволяет Минобороны напрямую обеспечить поставки оружия», - добавил президент.