ВСУ проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов вблизи Крыма

Первоочередное внимание традиционно будет уделяться боевым стрельбам.

На 2019 год запланировано провести четыре учения с боевыми стрельбами из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1.

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Читайте такжеРеактивная система залпового огня «Берест» может заменить «Грады»

"В общем, на 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Будет проведено более полторы сотни различных мероприятий по боевой подготовке, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут происходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и будут осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что Украина разрабатывает современный зенитно-ракетный комплекс на замену устаревшим советским образцам.