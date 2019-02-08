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ВСУ проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов вблизи Крыма

15:44, 08 февраля 2019
Оружие
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Стрельбы проведут из "Бук-М1" / vesti-ukr.com

Первые боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов состоятся уже в этом месяце на полигоне Ягорлык в Херсонской области, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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"В общем, на 2019 год запланировано четыре учения с боевой стрельбой из ЗРК "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300П/ПТ/В1. Будет проведено более полторы сотни различных мероприятий по боевой подготовке, таких как командно-штабные, тактические учения, тренировки дежурных сил и тому подобное. Все они будут происходить на фоне созданной обстановки, максимально приближенной к боевой. Кроме того, специалисты примут участие в испытаниях нового ракетного вооружения и будут осуществлять исследовательские пуски зенитных управляемых ракет в рамках научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали, что Украина разрабатывает современный зенитно-ракетный комплекс на замену устаревшим советским образцам.

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Теги: #Крым#ВСУ#стрельбы