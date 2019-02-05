Эр-Рияд и Абу-Даби продают американское оружие в Йемен - СМИ

Часть американского оружия находится в руках радикалов, другая часть в ходе боев попала к хуситам.

Саудовская Аравия и ОАЭ поставляют многим группировкам в Йемене, в том числе связанным с террористической организацией «Аль-Каида», оружие, купленное у США.

Читайте такжеКонец легенде: Лаос снял з вооружения последние советские танки Т-34

Об этом говорится в репортаже телеканала CNN, который сопровождается фото- и видеоматериалами, передает Анадолу. По данным телеканала, Саудовская Аравия и ОАЭ используют американское оружие в качестве инструмента, позволяющего добиться лояльности боевиков и мятежных племен в Йемене.

Часть американского оружия находится в руках радикалов, другая часть в ходе боев попала к боевикам поддерживаемого Ираном движения «Ансаруллах» (хуситы).

США запрещают передачу американского оружия и технологий третьей стороне. То, что Саудовская Аравия и ОАЭ нарушают это правило, вызвало комментарии о том, что США закрывают глаза на нарушение собственных правил ради продажи оружия этим двум странам.

В одном из репортажей из Йемена на телеканале CNN оператор показывает прилавок с одеждой, на котором также продаются автоматы. Как сказал продавец корреспонденту телеканала, который представился потенциальным покупателем, американское оружие стоит дорого и доставляется только по специальному заказу.

В то же время на полупустых улицах йеменского Таиза, который считается оплотом террористической организации AQAP, связанной с «Аль-Каидой», можно увидеть броневики MRAP американского производства.

Также появились материалы, доказывающие наличие у бригады Абу Аббаса (подчиняется AQAP) броневиков Oshkosh M-ATV, на продажу которых в США установлены серьезные ограничения.

Кроме того, установлено, что в 2015 году авиация арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией сбросила оружие правительственным силам Йемена. Однако оружие, в том числе противотанковые ракеты типа TOW, попали в руки AQAP.

Десятки бронированных автомобилей MRAP запечатлены и на фото из йеменской провинции Ходейда. Выяснилось, что часть этих броневиков была поставлена ОАЭ и Саудовской Аравии из города Бомонт (штат Техас, США).

В ходе боев большое количество таких броневиков перешло в руки боевиков движения «Ансаруллах».

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. С 2014 года хуситы удерживают контроль над частью регионов страны, включая столицу Йемена Сану.