Китайские боевые беспилотники активно используются в конфликтах на Ближнем Востоке - доклад

Китай является ведущим производителем боевых беспилотников, и получил место на рынке благодаря тому, что предлагает технику по меньшей цене и без политических требований к клиентам.

Использование боевых беспилотников на Ближнем Востоке значительно возросло в последние несколько лет, и все больше стран используют их для нанесения летальных ударов.

Это происходит главным образом благодаря росту продаж боевых беспилотников Китаем, говорится в отчете под названием "Вооруженные силы на Ближнем Востоке: распространение и нормы в регионе" британского Королевского института совместных служб (RUSI), передает Голос Америки.

Отчет указывает, что все больше и больше стран Ближнего Востока имеет в своем арсенале боевые беспилотники. Они или импортировали их (так сделали Иордания, Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), или изготавливают их самостоятельно. Последним путем пошли Израиль, Иран и Турция.

Китай является ведущим производителем боевых беспилотников, и получил место на рынке благодаря тому, что предлагает технику по меньшей цене и без политических требований к клиентам, в отличие от США, которые выдвигают целый ряд требований к своим клиентам.

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Associated Press сообщало, что в этом году китайские производители оружия начали сближаться с ближневосточными странами, которые не получили согласия США на импорт американских беспилотников. Таким образом расширяется китайское влияние в регионе, который является жизненно важным для интересов безопасности США.

AP сообщало об использовании китайских вооруженных беспилотников в войне в Йемене, где их использовали ВВС Объединенных Арабских Эмиратов. А Иран нарушил воздушное пространство Израиля, использовав боевые беспилотники, запущенные с баз в Сирии.

Доклад RUSI отмечает, что, используя нишу на рынке, которая образовалась в последние годы, Пекин поставлял вооруженные беспилотники нескольким странам, которые не имеют полномочий покупать их из США. Поставки происходили по цене ниже американской.

Турции и ОАЭ боевые беспилотники позволили нанести удары в ситуациях, когда они не готовы пойти на риски, которые влечет использование традиционных самолетов. Изначально Иран разрабатывал вооруженные беспилотники специально для того, чтобы быть способным использовать силу за рамками того, что позволяют иранские ВВС, которые оснащены устаревшими самолетами и ослаблены из-за санкций.