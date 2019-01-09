СМИ рассказали о многомиллионных потерях Киевского бронетанкового завода из-за партнеров–банкротов

На бронетанковом заводе тщательно не контролируют выполнение договорных обязательств, что привело к многомиллионным потерям.

Государственная аудиторская служба провела проверку Киевского бронетанкового завода за период с 1 января 2012 года по конец сентября 2018 года и выявила нарушения на десятки миллионов гривень.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на письмо аудитслужбы, пишет "Экономическая правда".

В частности проверяющие отметили, что на бронетанковом заводе тщательно не контролируют выполнение договорных обязательств, что привело к многомиллионным потерям.

"Непринятие предприятием мероприятий по устранению нарушений договорной дисциплины, из-за признания судом контрагентов банкротами, накопления дебиторской задолженности, что является следствием недостаточного уровня внутреннего контроля за выполнением договоров, которые заключало предприятие, - привело к потере активов на общую сумму 20,2 млн грн и в дальнейшем может привести к потерям на сумму 3,9 млн гривен", - говорится в письме Госаудитслужбы.

За несвоевременное выполнение контрактов, заключенных с военными формированиями в судебном порядке, с КБТЗ взыскали штрафов и пени на общую сумму 8,4 млн гривен.

Также аудиторы увидели проблемы при сотрудничестве с государственными спецэкспортерами вооружения. А именно резервирование спецэкспортерами средств бронетанкового завода на суммы от 14 тыс грн до 17 млн ​​грн лишило КБТЗ права распоряжаться оборотными средствами и направлять их на проведения расчетов, в том числе, по долговым обязательствам.

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Отдельно отмечен земельный вопрос завода. Руководство КБТЗ не приняло мер для обеспечения оформления права собственности на земельные участки общей площадью 47,1 га, расположенных в пределах города Киева. Такая халатность может привести к потере ценной земли.

Кроме того, на протяжении 2012-2018 годов бронетанковый завод осуществил расходы на содержание двух земельных участков общей площадью 4,9 га на общую сумму 3,2 млн грн. Но фактически оплаченную землю не использовал в своей деятельности. На момент аудита вопрос о дальнейшем использовании земли руководством завода не решен.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подозревает должностных лиц Киевского бронетанкового завода в злоупотреблении служебным положением при закупке стали на 57,1 млн грн, которая не соответствовала конструкторским требованиям.

Ранее проект "Марлин" сообщал, что НАБУ проверит, куда исчезла техника на миллионы с Житомирского бронетанкового завода.