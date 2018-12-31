Волонтер рассказал о вооружении ВСУ

Разница между 2014 годом и сейчас состоит в количестве восстановленной броне- и колесной техники, отметил волонтер.

Волонтер, основатель волонтерского движения "Вернись живым" Виталий Дейнега сообщил, что в Вооруженных Силах Украины сейчас, как и в 2014 году, больше 90% вооружения — советское.

Наличие в ВСУ советского вооружения — это хорошо, потому что оружие — это очень дорого, и нашей стране на него просто не хватило бы военного бюджета, рассказал активист во время чата на "Главреде".

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По его словам, если бы не запасы советских "стволов" и снарядов с патронами, украинцам было бы сейчас крайне грустно.

"Разница между 2014 годом и сейчас состоит в количестве восстановленной броне- и колесной техники. Мы постепенно насыщаем ею армию до необходимого уровня. И это очень хорошо", — отметил Дейнега.

Волонтер полагает, что передача США Украине противотанковых ракетных комплексов "Джавелин"— это, в первую очередь, политический шаг, и украинские политики его удачно использовали для пиара. "В принципе, это не так и плохо. Если каждый политик принесет в армию по "Джавелину" и на этом попиарится, армия не будет сильно против", — заявил он.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия, в частности, начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри".