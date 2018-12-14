Defense News: Германия хочет создать оружие для перехвата «Искандеров» России

Берлин тревожат российские ракеты, развернутые посреди Европы, но для их обуздания понадобится помощь Вашингтона.

США и Германия проводят закулисные переговоры о передаче доступа к засекреченной компьютерной модели, которая нужна Берлину для построения следующего поколения системы противоракетной обороны.

Об этом свидетельствуют определенные упоминания в официальных документах. В частности, об этом кратко упомянуто в новом отчете Министерства обороны ФРГ, подготовленного для парламента. В нем говорится о статусе масштабной программы по разработке вооружения, пишет Defense News. Без уточнения названия модели ракет, в документе говорится об очень «ограничительной позиции правительства США" в вопросе доступа к чувствительному алгоритму для немецкой программы разработки Тактической системы противовоздушной обороны средней дальности (TLVS).

Читайте также: Business Insider: Россия хвастается новыми ракетами для Су-57, которые нельзя установить на самолет

Вопрос заключается в «шестом уровне свободы доступа» к симулятору поведения ракеты-перехватчика, известного как MSE PAC-3. В своей наиболее сложной форме модель может точно показать, как ракета-перехватчик будет действовать в условиях вражеской атаки с заданными параметрами.

«Если у вас есть эта модель, вы будете знать точно: вот что система может, а вот чего она не может», - сказал неназванный собеседник издания, связанный с программой.

Уверенность в точности каждого удара ракет-перехватчиков – ключ к успеху в мире систем ПРО, где мелкие вариации в поведении могут иметь серьезные последствия и определять, будет вражеская ракета сбита или ее боеголовка все же сможет достичь поверхности Земли. Если модель попадет в плохие руки, враждебные правительства могут использовать ее данные для использования уязвимых мест целого класса американских ракет-перехватчиков.

Германия строит свою систему TLVS, опираясь на Систему противовоздушной обороны средней дальности (MEADS) от компании Lockheed Martin. В свое время ее рассматривали в качестве замены для ракет Patriot, которые производит компания Raytheon. Конкуренты вели ожесточенную борьбу за мировой рынок. У Берлина есть доступ ко всем разработкам, связанным с компонентами MEDS. Но с действующим доступом система MSE не может дать Берлину прогноз эффективности ракет. Потому что, согласно ей, пуски должны осуществляться только с установок Patriot, а не MEDS. Поэтому Германия просит у США о помощи. Прошлым летом министры обороны двух стран обсудили возможность передачи немецким разработчикам хотя бы какой-то части нужных им данных. Глава немецкого Минобороны Урсула Фон дер Ляйен пояснила, что программа TLVS – это один из шагов, который доказывает готовность Германии делать больший вклад в оборону Европы, чего от него требует администрация Дональда Трампа. Главе Пентагона Джиму Мэттису этот аргумент показался убедительным.

Читайте такжеРФ развернула возле Украины ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки – Полторак

Издание отмечает, что в Берлине хотят существенно улучшить систему TLVS, в частности ее радары. Это может дорого обойтись немецкой стороне. Однако, она хочет, чтобы новая система ПРО была способна перехватывать ракеты «Искандер» Вооруженных сил России, а также летящие цели, которые движутся со скоростью звука.