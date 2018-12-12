В Украине прошли испытания нового военного авто (видео)

Еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем.

На военном полигоне учебного центра Нацгвардии под Киевом прошли испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги", изготовленного усилиями волонтеров с юга Украины.

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У украинского аналога еще нет названия, но он показывает достаточно хорошие результаты, даже в сравнении с Humvee, сообщает НГУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что еще продолжаются работы по укомплектованию модели цифровым модулем стабилизации и управления огнем.

Основная особенность - легкость и маневренность, высокая проходимость. Их используют в песчаной местности и на бездорожье.

Среди возможностей армейского авто: быстрый доступ к посадке/высадке, ведение огня на 360 градусов, перевозка личного состава и эвакуация раненых.

Как сообщал УНИАН, ранее Вооруженные силы Украины провели успешные испытания модернизированных ракетных комплексов С-125.