Противники отбирают у людей строительные материалы, отметили в Генштабе ВСУ.

Российские оккупанты в Херсонской области возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения", – говорится в сообщении.

Видео дня

Так, в населенном пункте Благодатное Херсонской области, из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Росгвардия оборудует оборонительные позиции вокруг временно оккупированного Херсона.

Ситуация в Херсонской области – важные новости

В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление. Впоследствии стало известно, что у наших защитников и защитниц есть успехи, в частности, в Херсонской области.

На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября деоккупировано более 1 170 квадратных километров территории.

Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прогнозировал, что скоро ВСУ на юге проведет некоторые контрнаступательные действия, и появятся хорошие новости насчет правобережья Херсонской области.

Позже стало известно, что из Херсона противники вывозят во временно оккупированный Крым сотрудников и имущество банков и Пенсионного фонда.

Вас также могут заинтересовать новости: