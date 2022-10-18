Российские оккупанты в Херсонской области возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения", – говорится в сообщении.
Так, в населенном пункте Благодатное Херсонской области, из частных домохозяйств мирных граждан изымают строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что Росгвардия оборудует оборонительные позиции вокруг временно оккупированного Херсона.
Ситуация в Херсонской области – важные новости
В конце августа армия Украины пошла в контрнаступление. Впоследствии стало известно, что у наших защитников и защитниц есть успехи, в частности, в Херсонской области.
На Херсонском направлении по состоянию на 9 октября деоккупировано более 1 170 квадратных километров территории.
Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прогнозировал, что скоро ВСУ на юге проведет некоторые контрнаступательные действия, и появятся хорошие новости насчет правобережья Херсонской области.
Позже стало известно, что из Херсона противники вывозят во временно оккупированный Крым сотрудников и имущество банков и Пенсионного фонда.