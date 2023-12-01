Также опрошенные считают, что ситуация с энергоснабжением этой зимой будет лучше по сравнению с прошлым годом, или же будет такой же.

Зимой украинцы ожидают улучшения ситуации на фронте, но ухудшения в экономике.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные на сайте организации. Отмечается, что в рамках 25-й волны национального опроса "Украина в условиях войны" Соцгруппой "Рейтинг" было проведено отдельное исследование относительно восприятия угроз и ожиданий зимы 2023-2024.

Так, по мнению половины опрошенных, ситуация в целом в Украине этой зимой останется неизменной (51%). Еще 25% ожидают зимой улучшения, а 21% - ухудшения. Более позитивные прогнозы относительно ситуации в целом преобладают среди жителей центральных регионов, пожилых людей и бедных.

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"Украинцы ожидают зимой улучшения ситуации на фронте, но ухудшения в экономике. Ожидания относительно ситуации на фронте являются наиболее оптимистичными: в улучшение верят 46%. По пессимистическим ожиданиям лидирует экономика: 34% респондентов ожидают ухудшения в этой сфере, 43% - не ждут никаких изменений", - показали результаты опроса.

В то же время сфера энергетики оценивается как улучшится (17%) или останется без изменений (43%).

Социологи отмечают, что молодежь в возрасте 18-35 сравнительно более критична в оценке ситуации на фронте: в ее улучшение верит 38%, тогда как среди старших людей в возрасте 51+ в позитивное развитие событий верит 52%.

"Больше всего ухудшения ситуации в экономике ожидают киевляне (49%). В целом чем моложе и обеспеченнее респонденты, тем выше среди них доля людей с негативными ожиданиями в отношении экономики", - говорится в сообщении.

Сравнительные оценки потенциальной ситуации с энергоснабжением этой зимой являются положительными: опрошенные считают, что ситуация будет лучше по сравнению с прошлым годом (41%), или же будет такой же как в прошлом году (49%).

Авторы исследования также сообщили, что почти 75% украинцев готовились к возможным проблемам с энергоснабжением зимой. Среди наиболее популярных мероприятий подготовки были:

приобретение фонариков и батареек;

подготовка запасов еды;

покупка аккумуляторов и генераторов;

подготовка запасов питьевой воды.

Каждое из названных мероприятий предприняли более половины опрошенных. В то же время интенсивнее всего готовились к проблемам с энергоснабжением жители Киева.

Атаки РФ на инфраструктуру

Как сообщал УНИАН, ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что российские оккупанты ночной атакой дронов 25 ноября повредили магистральные линии электропередачи вокруг Киева, из-за чего существовали риски внедрения ограничений электроснабжения. В то же время энергетикам удалось пройти день без каких-либо графиков отключений.

Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, в Украине при условии снижения температуры до минус 8 и ниже возможные отключения элекроэнергии на 2-3 часа. Этого можно избежать, если украинцы будут ее потреблять экономно.

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