Президент поблагодарил канцлера Германии Олафу Шольцу и президентці Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн за то, что сегодняшнее мероприятие в Берлине был очень содержательный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чем быстрее в Украина победит, то меньше зла Россия успеет принести другим регионам.

Об этом президент сообщил в вечернем видеообращении.

"Сегодня у нас был очень активный дипломатический день, мероприятия для Украины на всех уровнях – самый высокий, правительственный, парламентский. Утром обратился к участникам берлинской конференции, которая посвящена восстановлению и модернизации нашей страны. Это уже вторая такая конференция после швейцарской, которая состоялась в городе Лугано", - рассказал Зеленский.

Видео дня

Он подчеркнул, что Украина работает над тем, чтобы получить ресурсы для быстрого восстановления инфраструктуры, социальных объектов и жилья для украинцев.

"Я благодарен канцлеру Германии Олафу Шольцу и президентке Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляєн за то, что сегодняшнее мероприятие в Берлине очень содержательно. Ожидаем конкретных решений. Время не остановить, и зима близко", - сказал глава государства.

Он также напомнил, что сегодня в Хорватии начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне.

"Мы обязательно освободим Крым. Мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это в очередной раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам – а это почти 50 государств и международных организаций, которые помогают именно в парламентском формате", - сказал Зеленский.

Также Зеленский призвал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера поспособствовать признанию немецким парламентом - Бундестагом - сталинского Голодомора как геноцида украинского народа.

Признание Германией Голодомора геноцидом: что известно

Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года опубликован на сайте Бундестага петиция о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 тыс. голосов.

В октябре того же года немецкие депутаты рассматривали петицию о признании Голодомора геноцидом. Тогда член Петиционного комитета Бундестага, депутат от провластной партии ХДС Арнольд Фаатц заявил, что в МИД Германии выступают за отклонение петиции о признании Голодомора геноцидом. В ведомстве обосновывают это, в частности, тем, что понятие геноцид не было определено до 1951 года.

По заключению комплексных экспертиз, жертвами Голодомора и массовых искусственных терроров голодом стали 15,5 млн украинцев.

По данным ученых, речь идет о 3,5 млн жертв в период 1921-1923 годов, 10,5 млн украинцев в 1932-1933 годах и 1,5 млн – в 1946-1947 годах.

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