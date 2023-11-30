В июле прошлого года в колонии погибли десятки украинских пленных.

Журналисты издания Kyiv Independent установили личности россиян и коллаборантов, которые издевались над пленными военными и похищенными гражданскими в незаконной тюрьме в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области.

Как рассказали авторы расследования, они занимались идентификацией садистов в течение полугода. За это время удалось узнать немало важных фактов, в чем в значительной степени помогли рассказы бывших пленных, прошедших через эту пыточную.

Сейчас известно, что территорию местной тюрьмы уже давно использовали боевики из террористической группировки "ДНР". Но через несколько месяцев после начала полномасштабной войны местных "работников" колонии заменили почти полностью на граждан России.

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Тюрьму в Еленовке оккупанты использовали для содержания около тысячи военнопленных и гражданских заложников. В частности здесь удерживали часть пленных бойцов "Азова", которые защищали Мариуполь.

Бывшие пленники рассказали журналистам, что условия содержания были ужасными: сырые переполненные камеры, где их заставляли находиться в полуголодном состоянии, пить заставляли техническую воду. Раненые и травмированные не получали медицинской помощи.

Страданий пленным добавляли постоянные пытки. Россияне обматывали пленников скотчем и избивали, требуя дать лживые показания против украинского военного командования. В целом пыткам подверглись до 90% пленников.

В ходе расследования журналистам удалось установить имена нескольких садистов, работавших в этой пыточной. В этом в частности помогли и некоторые внутренние документы, которые удалось вынести за пределы тюрьмы.

В частности среди идентифицированных - коллаборант Кирилл Шакуров. Этот житель Горловки до российской оккупации работал в украинской пенитенциарной системе.

Кроме того, по фотографиям из соцсетей бывшие пленники узнали и некоторых других палачей – начальника тюрьмы Сергея Евсюкова (тоже когда-то работал в правоохранительных органах Украины), его помощника Артема Потапчука, первого заместителя начальника тюрьмы Дмитрия Неелова, начальника оперотдела тюрьмы Вячеслава Якурнова, надзирателей Василия Бакалинского (тоже гражданин Украины) и Юрия Дмитренко из Горловки (напарник Шакурова).

По мнению авторов расследования, московским куратором Еленовской пыточной, вероятно, является полковник Кирилл Попов.

Теракт в Еленовской тюрьме

Поселок Еленовка находится под российской оккупацией с 2014 года. С тех пор оккупанты использовали местную тюрьму для незаконного содержания пленных и гражданских заложников. Наибольшую печальную славу эта тюрьма приобрела летом 2022 года, когда после полномасштабного вторжения россияне поместили сюда несколько десятков пленных защитников Мариуполя.

29 июля прошлого года российские оккупанты заявили, что в Еленовской колонии произошел взрыв, в котором погибли около полусотни украинских пленных. Причиной взрыва захватчики назвали удар ракетой из американской РСЗО HIMARS.

Однако украинские пленные, которые находились в Еленовке и впоследствии были освобождены по обмену, рассказали о заложенных россиянами фугасах внутри барака.

На годовщину трагедии в ООН сделали официальное заявление, в котором признали, что до сих пор не знают причины взрыва. Но в одном эксперты ООН уверены на 100% – что это точно не мог быть удар ракетой из "Хаймарса".

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