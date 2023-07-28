Правительства и организации просят поспособствовать освобождению военнопленных защитников Мариуполя и других пленников Кремля.

29 июля 2023 исполнится год с момента, когда российские оккупанты устроили теракт в колонии оккупированной Еленовки, где находились украинские военнопленные. К годовщине трагедии Верховная Рада Украины призвала международные институты, парламенты и правительства иностранных государств активизировать усилия для освобождения и возвращения в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

В своем обращении, которое поддержали 293 народных депутата, Верховная Рада призывает международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на Россию с целью предотвращения глобального мирового кризиса, созданного государством-агрессором, а также для восстановления международного правопорядка, базирующегося на принципах Устава ООН, взаимном уважении и сотрудничестве.

Украинский парламент призывает ООН, страны Группы Семи, государства-члены Европейского Союза и НАТО продолжать всестороннюю поддержку Украины столько, сколько потребуется до победы, а также усилить давление на Россию с целью прекращения военных действий, немедленного вывода российских вооруженных формирований с украинской территории, восстановления территориальной целостности нашей страны в пределах ее международно признанных границ.

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Парламент также призывает международные институты, парламенты и правительства иностранных государств активизировать международные и национальные усилия с целью освобождения и возвращения в Украину всех украинских военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц - граждан Украины, прежде всего военнопленных защитников Мариуполя.

Рада призывает Международный комитет Красного Креста, а также комитеты ООН против пыток и по правам человека активизироватть усилия с целью обеспечения улучшения условий содержания Россией украинских военнопленных и предотвращения пыток, унижения чести и достоинства, нарушения прав человека, установления местонахождения всех пленников - граждан Украины.

Кроме того, ВР призывает международное сообщество, в том числе через Международный уголовный суд, укрепить усилия с целью обеспечения привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности на территории Украины, а также привлечения к ответственности военно-политического руководства России за совершение преступления агрессии путем создания специального международного трибунала.

Возвращение военнопленных - это надо знать

По состоянию на июнь из российского плена удалось вернуть 2526 граждан Украины. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, с наибольшей вероятностью вернуть всех военных и гражданских из российского плена будет возможным в случае выполнения украинской формулы мира.

Кроме военных, россияне захватили в плен и много гражданских людей. Среди тех, кого до сих пор удерживает враг, и похищенный в Киевской области журналист УНИАН Дмитрий Хилюк.

Теракт в Еленовке - что сообщалось

В ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в Донецкой области произошел взрыв. В результате было разрушено здание, в котором оккупанты удерживали выведенных с территории "Азовстали" в Мариуполе украинских военнопленных. Боец "Азова" Анатолий Егоров с позывным "Коммунист" рассказывал, что враг взорвал в бараках, где удерживали защитников Украины, фугасы.

Российская сторона утверждала, что погибли более 50 украинских защитников, но так и не предоставила Украине списков погибших и раненых.

В августе ООН запустила миссию по установлению фактов относительно убийства украинских военнопленных в Еленовке, но уже в январе миссия была распущена без видимых результатов ее работы.

ООН заявляла, что РФ так и не допустила представителей организации на территорию колонии. Бездействие ООН вызвало негативную реакцию украинских властей.

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