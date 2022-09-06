По его убеждению, украинские воины сейчас истощают противника, ослабляя его наступательный потенциал.

В пресс-центре Сил обороны Украины "Юг" уверяют, что украинские защитники имеют все необходимое для контрнаступления. Речь идет о ресурсах для воплощения определенной стратегии. Сейчас идет тяжелая работа для истощения наступательного потенциала противника.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

"Это официальный источник информации. Очевидно, они знают детали относительно наших сил и сил противника. Есть подтверждение этой информации из независимых иностранных источников. Но есть определенные нюансы. Необходимо понимать, что никогда невозможно полностью обеспечить все потребности. Когда военные утверждают, что у них достаточно сил и средств для выполнения определенных целей, надо понимать, что есть план, стратегия, и этих сил достаточно именно для реализации этой стратегии", - пояснил эксперт.

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По его словам, говоря о прогнозе дальнейшего развития событий, важно понимать, какую именно стратегию сейчас реализует украинское командование.

"Ставка делается не на ежедневные сообщения об освобождении какой-то части территории или населенных пунктов. Прежде всего ведется работа на истощение наступательного и оборонительного потенциала противника", - отметил он.

Эксперт убежден, что украинское командование достаточно хорошо проанализировало негативный опыт 2014 года и реализует совсем другую стратегию. Мельник прогнозирует, что украинцы будут получать хорошие новости с Южного фронта.

"Я думаю, мы будем получать приятные новости об освобождении населенных пунктов, возможно, с некоторым опозданием. Здесь применяется абсолютно эффективная рациональная тактика для того, чтобы не штурмовать их, а создавать условия, при которых враг просто будет вынужден отходить. В случае необходимости населенные пункты штурмуют, если сопротивление нашим войскам будет минимальное. Относительно временных границ я не берусь делать прогнозы, потому что это зависит от очень большого количества факторов, как от действий нашей стороны, так и от того, насколько противник сможет мобилизовать резервы, перебросить их на те участки, где сейчас происходят активные контрнаступательные действия Украины", - сказал он.

Напомним, что 29 августа в ВСУ подтвердили начало контрнаступления сил на юге. В первые дни защитникам удалось подвинуть линию фронта, констатировали в британской разведке.

Советник ОПУ Алексей Арестович заявил, что освобождение оккупированных территорий на юге будет долгим и очень тяжелым процессом.

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