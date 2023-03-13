Моральный дух украинских защитников чрезвычайно высок, ведь пехота РФ оказалась слабой на поле боя.

СтратКом ВСУ показал, как житомирские десантники удачно ликвидируют россиян на одном из важных направлений боевых действий в Украине.

Вдохновляющий ролик ведомство опубликовало на своей странице в Telegram, уточнив, что "отрабатывают" по россиянам десантники 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Комментарий об оперативной ситуации на передовой дал один из военнослужащих подразделения.

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Он уточнил, что его подразделение находится менее чем в километре от линии соприкосновения. Его главная задача - вовремя обнаружить вражескую технику и позиции.

"Я думал, что будет сложнее. Потому что враг наращивал силы на этом направлении, но мы справились и мое мнение изменилось - я понял, насколько мы сильны", - отметил он.

Другой боец подразделения также подтвердил, что пехота РФ оказалась чрезвычайно слабой на поле боя.

В кадре видно, как бойцы ВСУ оперативно занимают свои позиции в окопах и открывают по врагу огонь - россиянам там явно "несладко".

ВСУ уничтожают военный потенциал РФ на поле боя

Напомним, что сейчас войска РФ получат настолько огромные потери в столкновениях с армией Украины, что, согласно прогнозу секретаря СНБО Алексея Данилова, врагу потребуются десятилетия, чтобы восстановить свой потенциал.

Сейчас украинские защитники проходят специальную подготовку на полигонах разных стран-партнеров Украины для того, чтобы еще эффективнее уничтожать оккупантов.

Однако по состоянию на утро 13 марта у ВСУ уже наблюдается довольно "приличный" результат - ориентировочные потери оккупантов на поле боя составляют около 159 тысяч 800 человек. За минувшие сутки ВСУ удалось ликвидировать еще 710 россиян.

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