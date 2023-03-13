Сопротивление Украины дает Западу время, чтобы создать систему противодействия автократическим режимам.

России потребуется несколько десятилетий на то, чтобы восстановить свой военный потенциал после войны с Украиной. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", – заявил Данилов.

Российские потери в Украине

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года среди личного состава ориентировочно составили почти 160 тыс. человек. При этом агрессор потерял около 3,5 тыс. танков, 6,8 тыс. боевых бронированных машин, 2,5 тыс. артиллерийских систем и множество другой техники.

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На фоне огромных потерь российская армия перешла на использование устаревших моделей боевой техники. В частности оккупанты начали использовать 60-летние танки Т-62.

Также российская оборонка начала изготавливать чудовищные гибриды из несовместимых видов вооружений. Например, на легкие бронетранспортеры начали устанавливать корабельные зенитные пушки.

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