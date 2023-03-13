Украинские воины также ликвидировали вражескую боевую машину пехоты.

Украинские морские пехотинцы за сутки, 12 марта, уничтожили девять российских оккупантов и боевую машину пехоты врага.

Об этом сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook. "За прошедшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены девять оккупантов и одна боевая машина пехоты...", - говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ добавили, что окончательные потери противника уточняются.

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Напомним, 10 марта стало известно, что морские пехотинцы за неделю уничтожили 178 российских захватчиков.

Ситуация на фронте в Украине - что сегодня стоит знать

Утром 13 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки защитники украинского государства отразили более 100 атак со стороны противника.

По данным Генштаба, противники продолжают наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Марьинском и Шахтерском направлениях, несмотря на то, что понесли серьезные потери.

Общие потери РФ в Украине уже составляют около 159 тыс. 800 захватчиков. Кроме того, ликвидировано много вражеской техники, в частности, 6 774 боевые бронированные машины.

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