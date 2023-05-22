Россияне значительно усилили обстрелы отдельных приграничных общин Ахтырского района.

Жителям приграничья Сумщины предлагают переехать в более безопасные места.

"Враг значительно повысил огневое влияние на территорию отдельных приграничных общин Ахтырского района. С целью недопущения гибели людей в этих общинах осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозка желающих в безопасные места. Средствами транспорта эти общины обеспечены. На месте сейчас находятся руководство районной военной администрации, представители полиции", - сообщается в Telegram Сумской областной военной администрации.

При этом в ОВА отмечают, что ситуация в области контролируемая.

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"Просим сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации, ни в коем случае не распространять слухи и фейки", - призывают местные власти.

Ситуация в Сумской области

Как сообщал УНИАН, приграничье Сумщины находится под ежедневными обстрелами врага. Приграничье страдает от авиабомбовых, ракетных и артиллерийских ударов оккупантов, осуществляемых с территории РФ.

"Артиллерийскими и авиационными ударами в приграничных областях враг пытается постоянно держать в напряжении наши войска и не допустить их задействования на других направлениях", - пояснили в Минобороны.

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