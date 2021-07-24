24 июля вступил в силу соответствующий закон.

С сегодняшнего дня людей не будут наказывать за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию (ВОТ) Украины или выезда с нее, если такие нарушения произошли по основаниям гуманитарного характера.

Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Вниманию жителей временно оккупированных территорий Украины! Согласно Закону Украины №1583, который вступил в силу сегодня, 24 июля, на границе не будут применять меры административного воздействия к лицам, которые по гуманитарным причинам нарушили порядок въезда/выезда на(с) ВОТ Украины", - говорится в сообщении.

В ООС напомнили, что законом предусмотрено, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не применяются административные взыскания и меры воздействия за административные правонарушения, связанные с нарушением порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера, определенных Кабинетом министров Украины.

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При этом отмечается, что закон не разрешает пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности всех лиц, которые нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда с нее. За это нарушение ст. 204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 5 тыс. 100 грн).

"Отныне меры админвлияния не будут применять в отношении граждан, совершивших соответствующие нарушения по основаниям гуманитарного характера", - подчеркнули в ООС и привели перечень таких оснований, к которому относится, в частности, тяжелая болезнь, смерть близких родственников.

Кроме того, в перечень оснований гуманитарного характера входят обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней; выезд с временно оккупированных территорий лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другой стране, кроме Российской Федерации; оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Также к этому перечню относятся посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации, квалификационной аттестации соискателей профессионального (профессионально-технического) образования, вступительных экзаменов; воссоединение семьи; возвращение лица на место своего проживания; с целью принятия наследства.

В то же время, этот перечень не является конечным и могут быть учтены другие случаи, когда есть основание считать, что ситуация требует безотлагательного выезда или въезда лица с/на временно оккупированную территорию по гуманитарным соображениям или с целью предотвращения возникновения угрозы жизни и здоровью лица и/или нарушению его прав. В частности, речь идет о необходимости оформления (переоформления) паспортных документов, вклеивания возрастного фото; необходимости оформления пенсии по возрасту или инвалидности.

Лицам, нарушившим порядок выезда или въезда с/на временно оккупированную территорию Украины по основаниям гуманитарного характера, во время прохождения пограничного контроля рекомендуется иметь с собой документы, подтверждающие эти основания.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" о временных основаниях неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (реестр. №5478).

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Автор: Таня Поляковская