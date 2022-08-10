После серии взрывов на российской военной авиабазе "Саки" в аннексированном россиянами Крыму, в Минобороны РФ заявили, что произошло это из-за детонации боеприпасов. А Минобороны Украины отметили, что не могут установить причину возгорания и в очередной раз напомнили о правилах пожарной безопасности и курении в неустановленных местах.

Однако взрывы на авиабазе, с которой вражеские самолеты взлетали, чтобы бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области, вызвали серьезную панику среди россиян. И хотя официально об эвакуации в Крыму сообщено не было, в Крым SOS считают, что это спровоцирует активный их выезд с аннексированного полуострова. При этом, ближайшие к авиабазе городки уже закрыли на въезд.

Изменит ли это настроения россиян? Первое - настроения кого-либо в России ничего не решают, решает один человек. А второе – настроения изменятся, когда такие события станут системой, когда прилеты будут систематическими. Если же это останется единичным событием, то через некоторое время отдыхающие из какого-то Нижнего Тагила снова будут на наших украинских пляжах.

Почему нужна система? Если прилеты не будут разовыми, у населения и российских отдыхающих в Крыму будет возникать стойкое ощущение, что они находятся под постоянными массированными ударами. Будет ощущение, что находиться в Крыму опасно. Что недвижимость, которая у них есть на полуострове - трофейная и временная. Она будет падать в цене, резко обесцениваться. Также будет происходить снижение потока людей из России, которые приезжают в Крым отдыхать или покупать недвижимость.

Если же наносить удары еще, и не только по аэродромам, а по другим военным объектам на территории Крыма, тогда у многих россиян появится чувство страха.

Более того, именно в таком случае, когда удары по крымскому полуострову будут постоянными и системными, у россиян выработается рефлекс, что все это, что они приобрели в Крыму - временное и его придется возвращать.

Напомню, что это не первый удар по их сознанию. Первый действительно психологический удар был нанесен когда мы потопили их крейсер "Москва". Второй удар - этот прилет по аэродрому. Но для того, чтобы закрепить эффект, необходимо, чтобы это происходило систематически. Чтобы был третий, четвертый, пятый, двадцатый удары.

И с этим не стоит затягивать. Рефлекс должен быть выработан.

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества