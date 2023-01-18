Из-за россиян в нашем государстве пострадали более 900 несовершеннолетних.

Из-за полномасштабной войны России в Украине погибли 459 детей, еще почти 909 получили ранения.

Как сообщает Офис генпрокурора, по состоянию на утро 18 января более 1 тыс. 368 детей пострадали в Украине в результате действий россиян. В частности, за сутки стало известно еще о трех погибших детях и трех раненых в результате ракетной атаки врага на жилой дом в Днепре 14 января. Сейчас известно, что погибли 6 детей, а 17 - ранено.

"По официальной информации ювенальных прокуроров, 459 детей погибли и более 909 получили ранения. Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской областях - 63.

Напомним, ранее Офис генпрокурора сообщал, что по состоянию на утро 17 января из-за полномасштабной войны, развязанной Россией 24 февраля, в Украине погибли 456 детей, а 897 - получили ранения.

Обстрел Днепра - сегодня это надо знать

РФ 14 января ударила по многоэтажке ракетой Х-22, спроектированной еще в СССР для уничтожения морских группировок и авианосных групп. Одна из секций дома полностью уничтожена, погибли 45 человек.

Президент Владимир Зеленский сказал, что среди жертв в Днепре есть мальчик, которому было всего 11 месяцев.

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